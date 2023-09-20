Азербайджан и Армения на 70% согласовали мирный договор по Карабаху

Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован уже на 70%. Об этом со ссылкой на помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева сообщает РИА Новости.

«Около 70 процентов вопросов по проекту мирного соглашения (между Арменией и Азербайджаном) уже согласованы. Это должен был быть взаимный процесс», — заявил он журналистам.

По его словам, продолжению обсуждений помешали «негативные тенденции», однако Баку по-прежнему настроен на диалог по этому вопросу.

Кроме того, переговоры затрудняет нежелание Армении решать проблемы в регионе, «в возникновении которых виновата» она сама. Для этого Ереван привлекает силы, находящиеся пределами региона.

«Для региональной мирной повестки очень важно решать региональные проблемы в рамках региона. Азербайджан поддерживает эту мирную повестку. Но события, происходящие в последнее время в Армении, говорят о том, что Армения похожа на Сирию», — заявил собеседник журналистов.

Ранее в армянских СМИ появились сообщения, что Азербайджан требует от властей непризнанной республики выдачи государственных и политических деятелей Нагорного Карабаха.