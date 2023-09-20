Hraparak: Азербайджан потребовал выдачи политиков и военных деятелей Нагорного Карабаха

Азербайджан потребовал выдачи государственных и военных деятелей Нагорного Карабаха. Такое требование было передано властям непризнанной республики, сообщает армянское издание Hraparak.

В списке тех, чьей выдачи ожидает Баку, бывшее руководство НКР, военные и политики.

Напомним, что накануне Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Поводом для них послужило, по заявлениям Минобороны страны, усиление боевых позиций сил Армении и обстрел позиций азербайджанских военных. В результате погибли минимум 32 человека и еще более 200 получили ранения.

Сегодня было достигнуто соглашение о приостановке боевых действий. Согласно условиям, армия Арцаха (Нагорного Карабаха) должна сложить оружие. Позже в Минобороны РФ сообщили, что усилиями российских миротворцев удалось достичь договоренности о полном прекращении огня.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заметил, что Москва надеется на то, что напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе удастся повернуть в мирное русло,