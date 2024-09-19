Азат Хаким о Ту-214: Модернизировать проще, чем строить новый

Председатель совета директоров ГК «Тулпар» Азат Хаким считает, что модернизировать лайнер Ту-214 под современные реалии вполне реально, но нужно время. Такое мнение он высказал в разговоре с «Татар-информом».

«Модернизировать всегда проще, чем строить новый. Весь мир по этому пути идет. Ничего сложного тут я не вижу. Время течет и требует, естественно, изменений. Всё реально, но понятно, что не так уж быстро, как хотелось бы, но пошагово всё создать реально», — уверен Азат Хаким.

Накануне стало известно, что АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») создаст инновационный конструкторский центр по модернизации пассажирских самолетов Ту-214. Пассажирские лайнеры делают на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

Подробнее читайте в материале «Лайнер мечты „Туполева“: ОАК нашла покупателя на сотню модернизированных Ту-214».