Азат Валеев уходит с должности главы Агрызского района РТ

Глава Агрызского района Татарстана Азат Валеев покидает свой пост. Как рассказал «Татар-информу» источник, близкий к окружению Валеева, делает он это по собственному желанию.

«Да, уходит добровольно. Возможно, Азат Рустемович сделал все, что от него требовалось после резкой отставки до него главы Макарова. Все-таки два года отработал, за это время он смог удержать на плаву район», — поделился собеседник агентства, который предположил, что Валеев получил хорошее предложение от руководства Татарстана.

Он также отметил специфичность Агрызского района в связи с его удаленностью от Казани, а также упомянул, что Валеева уже несколько раз в местных соцсетях «отправляли» в отставку.

19 января в Агрызе состоится сессия района, на которой депутаты должны будут принять решение об отставке главы.

Азату Валееву 43 года, родом он из Лаишева. Начал работать главой Агрызского района в 2020 году после отставки Валерия Макарова. До этого наработал большой опыт в республиканских органах власти, также владеет знаниями в области государственного и муниципального управления, финансово-экономического обеспечения развития территорий.

В годы работы в Счетной палате РТ он участвовал в проведении аудиторских проверок крупнейших предприятий Владивостока, Волгограда, Кирова, Красноярска, Сергиева Посада, Сочи, Хабаровска и других.

Будучи поклонником живописи, Азат Валеев поддерживал проведение плэнеров на живописном берегу Камы — в агрызском селе Красный Бор с участием художников со всей России.

Накануне Министерство экономики Татарстана опубликовало очередной рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований республики, в котором Агрызский район улучшил свои позиции на три пункта.