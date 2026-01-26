Азат Кадыров: «Существенно сократилось число молодежи, желающей покинуть Татарстан»

Азат Кадыров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане за последние годы существенно сократилось количество молодых людей, желающих уехать из республики. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Молодежь у нас всегда была, есть и будет хорошей. Главная ее черта – соответствие своему времени. Именно оно формирует их позицию, устои, мечты и взгляды. Меня обрадовали данные об исследовании социального самочувствия молодежи в республике. Существенно сократилось количество желающих покинуть республику: с 60-63% до 33-34%», – заявил он.

Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, в стране растет, а число молодых людей, занимающихся в спортивных секциях, сокращается. Это остается точкой роста, добавил министр.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».