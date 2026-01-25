Азат Кадыров – студентам РТ: «Пользуйтесь возможностями для самореализации и дерзайте!»

Азат Кадыров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров поздравил студентов республики с Днем российского студенчества. Видеообращение распространила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Поздравление министр записал у одного из зданий его alma mater – КНИТУ-КХТИ, особо отметив это в своем обращении.

«Студенчество – прекрасные годы, годы, когда ты мечтаешь о будущем, когда реализуешь идеи, дерзаешь, творишь, ошибаешься», – подчеркнул Азат Кадыров.

По мнению главы Минмолодежи РТ, «это очень правильное движение, очень правильный настрой, потому что дорогу осилит идущий». Он добавил, что студенчество – прекрасная пора еще и потому, что вокруг друзья, такие же энтузиасты.

«Хочу пожелать вам, чтобы все ваши идеи воплощались в жизнь, чтобы вы получали от этого удовольствие, наш Татарстан и наша Россия получали хорошие результаты от вашей учебы, от вашей работы», – заметил Кадыров.

«Сегодня в нашей стране созданы прекрасные условия для самореализации, для саморазвития. Пользуйтесь этим и дерзайте!» – заключил министр по делам молодежи РТ.