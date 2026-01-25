Минниханов поздравил татарстанцев с Днем российского студенчества

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил жителей республики с Днем российского студенчества, который отмечается сегодня, и пожелал успехов нынешнему поколению студентов.

«С праздником всех, кто учился и учится! Студенческие годы – это не просто время учебы, но и период, когда формируется личность, рождаются яркие идеи», – подчеркнул Раис РТ в своем канале в мессенджере MAX.

«Многие выдающиеся ученые, политики и деятели искусства начинали свой путь именно в наших высших учебных заведениях», – добавил он.

«Алга барыгыз, үз максатларыгызга ирешегез! Республикабызда укыган һәр студент – киләчәкнең йолдызы! Сезгә чиксез уңышлар, яңа ачышлар һәм югары билгеләр телим! (в переводе – „Идите вперед, добивайтесь своих целей! Каждый студент, учащийся в нашей республике, – звезда будущего! Желаю вам безграничных успехов, новых открытий и высоких оценок!“)» – заключил Рустам Минниханов.

Руководитель республики также разместил видеоролик, в котором перечисляются выдающиеся представители различных областей, учившиеся в вузах на территории нынешнего Татарстана.

Среди них упомянуты Лев Толстой, Владимир Ульянов-Ленин, Абдулла Алиш, Михаил Симонов, Сергей Аксаков, Станислав Говорухин, Софья Губайдулина, Минтимер Шаймиев, Марат Хуснуллин.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.