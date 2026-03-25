Азат Кадыров предложил ввести меры поддержки для тренеров, которые работают во дворах

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дворовый спорт нуждается в четком определении отраслевой принадлежности и развития системы поддержки кадров. Одним из выходов может стать расширение программы «Земский тренер» на города. С такой инициативой на форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия» выступил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Тема развития дворового спорта требует большего внимания. Сегодня она не имеет четкой отраслевой принадлежности. Считаем, что нужно расширить программу «Земский тренер», чтобы она охватывала не только сельскую местность. Тогда можно будет приглашать специалистов, для того чтобы они организовывали бы активности во дворах», – пояснил Кадыров в беседе с «Татар-информом».

Таким образом, уверен собеседник агентства, помимо спортивных результатов, инициатива будет иметь и большой социальный эффект. По словам министра, молодые люди получают уличную активность, организованную по всем требованиям безопасности, а также четкую систему воспитания.