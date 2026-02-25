По программе «Земский учитель» в РТ приехали 72 педагога из других регионов РФ

За время реализации федеральной программы «Земский учитель» в Татарстан приехали работать 72 педагога из разных регионов России. Об этом сообщила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина во время обсуждения публичных целей и задач ведомства в Общественной палате РТ.

«По программе «Земский учитель» в наши школы приходят работать и выпускники колледжей. Из Арского педагогического колледжа пришли трое учителей, из Набережночелнинского педагогического колледжа – один учитель. И они получили миллион рублей», – рассказала она.

Федеральная программа «Земский учитель» действует в Татарстане с 2020 года. По этой программе учителя, переезжающие на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа или малые города с населением до 50 тыс. человек, получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

В 2020 году в республику прибыли на работу из других регионов России 13 учителей, в 2023 году – 23, в 2021-м – 11, в 2024-м – 3, в 2022-м – 10, в 2025-м – 12.

Программа «Земский учитель» инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2019 года. С 1 января прошлого года она вошла в федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». Ее реализация продлена до 2030 года.