Азат Кадыров: «Нужно масштабировать патриотические мероприятия в Татарстане»

Азат Кадыров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане проводятся огромное количество патриотических мероприятий, однако их еще предстоит масштабировать и популяризировать. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Патриотическая работа сегодня ярко звучит в повестке. Я считаю, что патриотическое воспитание должно охватывать самый широкий спектр вопросов. Это не только начальная военная подготовка и оказание первой медицинской помощи, но и любовь к своей семье, земле, дому, двору, соседям и так далее. Это желание помочь бабушке перейти дорогу, посадить дерево, поиграть с соседскими детьми, пока сам сосед пошел в магазин. Вернуться и работать доктором, учителем, инструктором, тренером в родном селе, городе. Иногда какие-то элементарные бытовые вещи и воспитывают патриотизм. Тематических мероприятий в Татарстане проводится множество, но нам нужно всем обществом их масштабировать и популяризировать», – подчеркнул он.

Взрослые люди должны своим личным участием и примером показывать любовь к Родине, совершая добрые поступки, уверен министр.

«Что касается патриотических мероприятий, то молодежь активно во всех них участвует. Молодежные организации собрали более 3,5 тыс. тонн гуманитарного груза за прошлый год, который направили в подшефные города Лисичанск, Рубежное и непосредственно бойцам на передовую», – добавил Азат Кадыров.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».