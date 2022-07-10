Азат Ахунов: «Запрет на хадж был введен в СССР в 1928 году»

Почему в отличие от мусульман русские крестьяне могли часто отправляться в паломничество? Сложно ли было выехать за границу в 18-19-м веках из России? Много ли было хаджиев в советское время? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Азат Ахунов. Часть 2-я.

Первая часть интервью здесь.

«За загранпаспорт надо было заплатить пошлину в размере 250 рублей – это была огромная сумма»

Азат Ахунов Фото: из архива А. Ахунова

Как бы вы в целом оценили доступность хаджа для мусульманского населения в России 19-го века?

Появление железной дороги, несомненно, облегчило сам путь и сделало его более доступным. Простые люди стали чаще отправляться в паломничество, но это, конечно, было не так массово, как у русских.

В русском государстве конца XIX века заметно усилился так называемый паломнический туризм. Простые крестьяне стали отправляться к святым местам в Иерусалим целыми деревнями. Государство начало выплачивать дотации русским крестьянам, которые отправлялись к святым местам, поэтому многие могли позволить себе такие поездки.

Некоторые там оставались, в том числе женщины. Кстати, обращение «Наташа», адресованное русским женщинам на Востоке, пошло еще с тех времен, а не с 1990-х. Но это уже совсем другая история.

В отличие от русских татарам никто ничего не компенсировал. В редких случаях в качестве спонсора мог выступить тот или иной меценат. Также некоторые не могли отправиться в хадж по состоянию здоровья, хотя у них были средства. Такие люди направляли вместо себя посредников. На этой почве, кстати, появилось много мошенников.

Ранее мы уже поднимали тему маршрутов, по которым мусульмане из Казани и нашей страны в целом отправлялись в хадж. А есть более конкретные данные о путях, количестве паломников?

Основной маршрут пролегал через Турцию и Среднюю Азию. Но иногда эти пути нарушались. К примеру, после завоевания Казанского ханства и дальнейшего завоевания Астраханского ханства русским государством оборвался маршрут передвижения жителей Средней Азии в хадж через Астрахань. В архивах сохранилось множество прошений от подданных Средней Азии, которые просили у русского государства разрешение пройти в Турцию через Астрахань.

Мусульмане Средней Азии часто использовали и другой маршрут – через Афганистан, Бомбей, а потом на пароходах в Саудовскую Аравию.

Мусульмане Поволжья и Центральной части России традиционно использовали путь через Стамбул. Отправной точкой для них была Одесса.

В источниках действительно сохранились данные о том, сколько людей отправлялось и по каким маршрутам. Через Самарканд, Бухару, Афганистан, Бомбей, а оттуда морем в Джидду ежегодно отправлялось 4-7 тыс. человек. В основном это были жители Средней Азии. Период – XIX – начало XX века.

Мекка, 1910 год Фото: wikipedia.org, public domain

Через порты Черного моря, Стамбул, далее через канал Джидду, а оттуда в Мекку и Медину ежегодно отправлялось 2-3 тыс. человек. В основном это были казанские татары, кавказские сунниты и казахи. Азербайджан и жители Кавказа направлялись через Иран.

А как обстояли дела с разрешением на выезд в 19-м веке?

Все было не так-то просто. Во-первых, вы должны были иметь паспорт. Этот документ впервые был введен в России в начале XVIII века. А в более привычном для нас виде он появился лишь во второй половине XIX века.

Выдачей паспортов занималось Министерство внутренних дел. Сохранились сведения конца 1860-х, согласно которым, МВД дважды приказывало губернаторам по всей империи ограничить выдачу заграничных паспортов мусульманам, направляющимся в Мекку. Как тогда говорили, это была «борьба с религиозным фанатизмом». С другой стороны, вероятно, играло роль нежелание завозить в страну различные инфекции. Вот такая своеобразная система контроля.

Кроме того, за заграничный паспорт надо было заплатить пошлину в размере 250 рублей. Это была огромная сумма. Мы знаем цены того времени: условно корова тогда стоила 5 рублей. Для XIX века это были просто немыслимые деньги, поэтому путешествовать могли далеко не все – только дворяне и аристократы.

Также для Российского государства того времени было важно не допустить различные революционные настроения, которые заметно усилились после Французской революции. Подобные меры выступали своего рода ограничителем: эти 250 рублей спокойно могли закрыть выезд человеку из страны.

В 1856 году от пошлины избавляются, а чуть позже отменяют крепостное право. Россия постепенно становится демократическим государством. Это способствовало тому, что люди стали чаще ездить, в том числе и в хадж.

«Советские руководители говорили, что не препятствуют хаджу, а на деле не разрешали мусульманам выезжать»

Много ли было хаджиев в советское время?

Борьба с религией и разрушение культовых объектов активно начинается в 1930-е годы. В 20-е все еще двигалось по инерции, так что была определенная демократия. Известна, к примеру, поездка в хадж муфтия Ризаэтдина Фахруддина: он фактически был направлен в паломничество советским государством.

«Известна, к примеру, поездка в хадж муфтия Ризаэтдина Фахруддина: он фактически был направлен в паломничество советским государством» Фото: wikipedia.org, public domain

Конечно, хадж в 20-е годы мог совершить далеко не каждый: только что завершилась Гражданская война, все было разрушено, транспортное сообщение нарушено, высокая инфляция. Но в целом советское государство и большевики положительно относились к народам Ближнего Востока, считая, что мировая революция двинется дальше и распространится в этом направлении. Поэтому они всячески поддерживали двусторонние отношения.

Запрет на хадж был введен в 1928 году. Это, а также начавшиеся репрессии против мусульман привели к ухудшению и дальнейшему разрыву отношений с Саудовской Аравией в 30-е годы. Одновременно с этим Советский Союз являлся одним из первых государств, признавших Хиджас. Плюс в 1932 году нашу страну посетил сам Фейсал ибн Абдул-Азиз Ас-Сауд: тогда он объявил о готовности принимать до 15 тыс. мусульман из СССР и полностью обеспечивать их в хадже. Советские руководители говорили, что не препятствуют хаджу, но на самом деле, не разрешали мусульманам выезжать.

То есть этим предложением не воспользовались?

Нет, не воспользовались. Запрет на хадж в СССР действовал с 1928 по 1944 год, а затем с 1946 по 1952 год. Есть сведения о том, что в этот период были единичные случаи посещения хаджа, но групповых поездок не было.

Только в 1944 году группа паломников из шести человек совершила хадж. Они выехали из Ташкента в Туркмению, а потом через Иран добрались до святых мест. Примечательно, что это произошло в годы войны. Отношение к религии в тот период поменялось, в том числе со стороны Сталина. Он считал, что нужно опираться на духовность и традицию. Но потом наступил перерыв, который длился вплоть до 1952 года.

Что касается 50-60-х годов, то хадж совершали единичные группы. В основном это были религиозные деятели: муфтии, имамы, муллы и активисты религиозных общин. Небольшие группы примерно по 10 человек совершали хадж 1-2 раза в год. Есть цифры по 1955 году: тогда из многомиллионной страны в хадж направилось всего 20 человек.

Лишь в 1990 году, после перестройки, первая большая группа мусульман Советского Союза в количестве 1500 человек побывала в священных местах за счет личных средств короля Саудовской Аравии. А в последнее время мусульмане совершают хадж за счет своих средств.

Фото на анонсе: wikipedia.org, public domain