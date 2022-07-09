Азат Ахунов: «Паломниками становились очень богатые люди и те, кто копил всю жизнь»

Когда татары впервые отправились в хадж? Сколько времени занимал путь из Казани до Мекки в прошлые столетия? Что рассказывали о своем паломничестве хаджии разных исторических периодов? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил старший научный сотрудник Института Татарской энциклопедии АН РТ Азат Ахунов. Часть 1-я.

Азат Ахунов: «Паломниками становились или очень богатые люди, или те, кто копил всю жизнь»

Фото: из архива А. Ахунова

«Поездки в хадж начались задолго до официального принятия ислама»

Азат Марсович, достаточно ли у нас источников, позволяющих узнать о татарах, отправлявшихся в хадж в древний период?

Тема хаджа изучена не так глубоко. Дело в том, что нам не хватает надежных письменных источников, опираясь на которые, можно было бы делать выводы. Особенно это касается древнего периода.

При этом определенные документы и сохранившиеся источники на арабском, персидском и европейских языках все же имеются. Также различные артефакты и археологические находки позволяют сформировать относительно цельную картину.

Когда появилась первая информация о татарах, отправившихся в хадж?

Давайте обратим внимание на такое событие, как принятие ислама волжскими булгарами в 922 году, а также на прибытие арабского посольства. Примечательно то, что правитель булгар Алмуш еще до этого эпизода направлял своих представителей в Багдад с просьбой к этому посольству.

«Мы можем предположить, что за 100-200 лет до 922 года булгары уже имели возможность, а также знали, как добираться до арабского Востока» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

То есть делегация волжских булгар, отправленная Алмушем, смогла добраться до арабских стран. Это дает нам основание предполагать, что определенное сообщение между арабским Востоком и волжской Булгарией уже было налажено, следовательно, булгары за век, а то и за два уже были мусульманами. Об этом же пишет Ибн Фадлан: когда он прибыл в Волжскую Булгарию, он увидел, что там есть и мечети, и медресе, а булгары совершают намаз. Исходя из этого, мы можем предположить, что за 100-200 лет до 922 года булгары уже имели возможность, а также знали, как добираться до арабского Востока. Так что нельзя исключать того, что они совершали хадж.

Мы предполагаем, что поездки в хадж начались задолго до официального принятия ислама. При этом сохранились официальные арабские источники, которые говорят о прибытии волжских булгар в Багдад в 1041/1042 году. Арабский историк Ибн аль-Джаузи пишет:

«И прибыл один человек из Булгара, говорят, что он из больших людей того народа. Со своей свитой до пятидесяти человек он направлялся совершить хадж».

Пожалуй, это самый первый относившийся к XI веку источник, на основе которого мы можем сказать, что уже в этот период булгары совершали хадж.

А известно, что это был за хаджи?

Нет, имена не называются. Но дальше появляются некоторые подробности. Уже в другом, татарском источнике ученый Гайнетдин Ахмеров (один из первых профессиональных историков, жил в 1864-1911 годах, – прим. Т-и) в своей книге «Булгар тарихы» («История булгар», 1909 год, – прим. Т-и) фиксирует контакты булгар и суверенных аббасидских халифов.



И он описывает то же самое событие, которое упомянуто у арабского историка Ибн аль-Джаузи. Ахмеров называет дату по хиджире - 433 год, и она совпадает с названной ранее датой – 1042 год. Он также пишет, что «50 человек из Булгара отправились в хадж через Багдад». Халиф Багдада принял их в своем дворце, оказал им всяческие почести и расспросил об их делах.

Также багдадский халиф дал им в качестве сопровождающего некого Ибн аль-Аксаси. Его присутствие давало булгарам «зеленый свет» за пределами халифата.

«Если говорить о логистике, то выработанный традиционный маршрут для того времени – через Багдад. Позже будет использоваться маршрут через Иран, Стамбул» Фото: wikipedia.org, public domain

Это говорит о том, что спустя 100 лет после официального принятия ислама отношения между Булгарией и Аббасидским халифатом оставались дружественными, союзническими. Очень примечательно то, что багдадский халиф (а это очень значимый человек своей эпохи) высказал свое уважение в отношении гостей – волжских булгар.

Если говорить о логистике, то выработанный традиционный маршрут для того времени – через Багдад. Позже будет использоваться маршрут через Иран, Стамбул.

«Этот хаджий был вынужден прожить в Стамбуле 25 лет, чтобы накопить на обратный путь домой»

А если говорить о более позднем периоде – Казанское ханство, Золотая Орда?

К сожалению, сведений практически не сохранилось. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Единственное, что можно сказать: в промежутке 1494/1495 гг. хадж совершила казанская царица Нурсултан. Также известно, что в 1524 году в паломничество отправился казанский хан Сахиб I Герай. Другой информации пока нет. Вообще по большому счету информации нет.

Почему такая напряженная ситуация с источниками?

Вплоть до конца XIX века татарская литература в основном была религиозного содержания: Коран, кораническая литература или некие комментарии к Корану. Это считалось письменной культурой. Светской литературы практически не было.

Поэтому, когда появлялись такие труды, как «Кысса-и Йусуф» за авторством Кул Гали, они пользовались большой популярностью и широко распространялись в народе. Это было почти светским чтением: там были любовные истории, приключения и так далее, что являлось большой редкостью в тот период. При этом «Кысса-и Йусуф» – поэма прежде всего религиозного содержания.

Во времена Казанского ханства, конечно, появлялись некоторые произведения смешанного, синкретического жанра. И они дошли до наших дней. Но проблема с источниками все равно остается, поскольку в целом не было традиции написания светских произведений.

Караван мусульман-богомольцев в Аравии Фото: предоставлено А.Ахуновым

Сюда же мы можем отнести и хадж-наме, потому что по большому счету это рассказ о путешествии.

Хоть оно и посвящено паломничеству.

Все верно. Могу сказать, что нам известен источник XVIII века – записки татарского купца Исмаила Бекмухамедова, который в 1751 году выехал из Оренбурга и отправился на Восток в хадж. Это первый зафиксированный надежный источник, который можно с натяжкой назвать хадж-наме.

Бекмухамедов жил в тот период, когда с момента вхождения Казанского ханства в состав русского государства прошло уже 200 лет. Тогда татарские купцы использовались в качестве посредников между российским государством и Востоком: иногда они выполняли роль собирателей информации, разведчиков, потому что владели восточными языками, были мусульманами и в то же время являлись подданными российского государства.

Исмаил Бекмухамедов практически повторил путь Афанасия Никитина. В 1751 году он выехал из Оренбурга, через казахскую степь попал на территорию современного Узбекистана, там в городе Ургенч он присоединился к каравану и через 12 дней прибыл в Бухару. Оттуда он отправился сухопутным, а затем морским путем через Афганистан, Персию, Индию и Аравию, и достиг священных городов Мекки и Медины.

Правда, на обратном пути у него закончились деньги, и он был вынужден прожить в Стамбуле 25 лет, работая в лавке, чтобы накопить деньги и вернуться домой.

В XIX веке жанр хадж-наме появляется уже полноценно. Люди рассказывали о том, как добраться, сколько это стоило, какие препятствия вас ожидают. Кроме того, не все знали про обряды хаджа, которые нужно исполнять. Это сейчас в нашем распоряжении много доступной информации, а тогда литературы очень не хватало. Плюс хадж не ежедневный обряд, как, например, намаз. Большинство совершало его раз в жизни. Так что информации было критически мало.

«В XIX веке жанр хадж-наме появляется уже полноценно. Люди рассказывали о том, как добраться, сколько это стоило, какие препятствия вас ожидают» Фото: предоставлено А.Ахуновым

Здесь можно вспомнить Хамидуллу Альмушева из деревни Петряксы Симбирской губернии (ныне Нижегородской области), который отправился в хадж в 1899 году. Внушительная часть его записок посвящена маршрутам, по которым передвигались мусульмане, отправившиеся в хадж. К тому времени в Российской империи появились железные дороги, и мусульмане стали активно использовать эту возможность, несмотря на то что это было недешево.

Этим прогрессом восхищался не только Альмушев, но и другие известные религиозные или татарские деятели: например, поэт Гали Чокрый отмечал, что ему довелось жить в таком развитом государстве, которое может позволить себе строить железные дороги и развивать транспортное сообщение, дабы люди могли передвигаться по такой большой стране довольно быстро.

Пусть Хамидуллы Альмушева был очень интересным: сначала он отправился в Петербург, где жил его спонсор – мусульманский депутат государственной думы. После Петербурга Альмушев поехал в Варшаву, Вену, Будапешт, Белград, Софию, Стамбул, затем на кораблях и пароходах он добрался до Еревана, посетил Сирию, Палестину, и спустя несколько месяцев добрался до Мекки и Медины.

Хамидулла Альмушев Фото: предоставлено А. Ахуновым

«Марджани в 1880 году съездил туда-обратно всего за 4,5 месяца»

К чему такой нетривиальный путь?

Существует версия, что в 1899 году в России была эпидемия холеры, так что страна была закрыта на выезд и на въезд. Несколько десятков раз в истории было так, что хаджи отменяли в связи с различными эпидемиями и войнами. Также надо сказать, что государства, через которые перемещались паломники, просто так не пропускали путешественников – надо было проходить карантин в течение 1-2 недель. Когда они прибывали в Стамбул, их сначала не выпускали с кораблей, потом перемещали в карантинные бараки.

Никто не хотел распространения эпидемии в своем государстве. Эта система была устроена уже давно, а нам кажется, что мы столкнулись с этим чуть ли не впервые, в связи с ковидом. В Средние века это было всегда.

Возвращаясь к вашему вопросу: была версия, что тогда действовал запрет на перемещения, в связи с холерой, так что Альмушев выехал через Европу как турист и попутно совершил хадж.

Свою поездку в хадж в 1880 году описал еще один известный татарский деятель – Шигабутдин Марджани. Из Казани он отправился на пароходе в Нижний Новгород, оттуда – через Москву и Киев – поездом добрался до Одессы. Из Одессы в Стамбул, затем – Александрия, Суэц и, наконец, Саудовская Аравия.



Все авторы дошедших до нас хадж-наме того периода, восхищались тем, что благодаря железной дороге теперь условно можно добраться от Уфы до Стамбула за неделю, а от Одессы до Яффы – за 10 дней.

«Шигабутдин Марджани в 1880 году съездил туда-обратно всего за 4,5 месяца. Выехав из Казани в начале августа, он вернулся уже в конце декабря» Фото: wikipedia.org, public domain

А сколько по срокам занимало паломничество в 19-м веке?

Шигабутдин Марджани в 1880 году съездил туда-обратно всего за 4,5 месяца. Выехав из Казани в начале августа, он вернулся уже в конце декабря. При этом он делал остановки, чтобы осмотреть достопримечательности, посетить мечети и встретиться с богословами.



Раньше хадж растягивался на долгие годы. Как минимум год надо было потратить, чтобы добраться наземным путем и вернуться обратно.

Железная дорога сделала хадж более доступным, в том числе удешевив эту поездку.

Хадж во все времена был дорогим удовольствием, которое могли себе позволить отнюдь не все?

Паломниками становились или очень богатые люди, или те, кто копил всю жизнь. Поездка длится несколько месяцев, в течение которой надо платить различные налоги или отдать дань разбойникам/племенам, контролирующим территорию. Питание, ночлег, транспорт – это огромные средства. Помимо этого, хаджи должен был обеспечить свою семью как минимум на 1-1,5 года, пока он отсутствует.

Продолжение следует