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Политика 2 апреля 2024 11:12

Азаров заявил о нелегитимности Зеленского после завершения срока его каденции

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Полномочия Владимира Зеленского как Президента Украины прекратятся после завершения его каденции 20 мая. Об этом заявил экс-глава украинского Правительства Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«В разделе „Президент“ Конституции Украины есть четкие указания на срок полномочий Президента. Это статья 103. Она говорит, что срок полномочий Президента распространяется на 5 лет. Всё! Коротко и категорично», — написал бывший украинский политик.

Азаров утверждает, что авторы Основного закона страны, включая его самого, предполагали, что автоматическое продление полномочий при введении военного положения (во время которого запрещается проводить выборы — прим. Т-и) относится «только и исключительно к Верховной Раде Украины».

По мнению экс-премьера, после завершения срока полномочий Зеленский «станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями» — и, соответственно, «ни один из изданных им нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы».

Выборы Президента Украины должны были пройти 31 марта этого года, но с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение. Статья 19 закона о его правовом режиме запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать Президента, Раду и органы местного самоуправления

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине сейчас «не ко времени».

Николай Азаров возглавлял Правительство Украины с марта 2010 по январь 2014 года при Президенте Владимире Януковиче. Один из основателей украинской Партии регионов. Был вынужден уйти в отставку из-за противостояния с Евромайданом. После этого сначала уехал в Австрию, но затем, после введения против него санкций странами Запада, перебрался в Россию.
#Владимир Зеленский
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