Культура 23 апреля 2026 11:20

Аюпова: «Уникальность обновленного ЦУМа в том, что ремесло станет доступным каждому»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центр уникального мастерства на базе бывшего ЦУМа в Казани, который, предположительно, откроется 29 апреля, превратится не просто в музейное пространство, а в место передачи традиций. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе республики.

По ее словам, главная особенность обновленного ЦУМа в том, что ремесленная традиция станет доступной для широкой аудитории: каждый сможет не только приобрести изделия, но и сам принять участие в их создании.

«Уникальность созданной инфраструктуры заключается в том, что свое станет доступным и увлечет посетителей живым производством и обучением», – подчеркнула Аюпова.

Площадка в ЦУМе станет также ответом на поручение Раиса РТ о возвращении учебно-производственных комбинатов: здесь создадут пространство для школьников, где они смогут осваивать традиционные технологии.

Музей самоваров, стены из «чак-чака» и фэшн-показы: чем удивит обновленный ЦУМ в Казани
#ЦУМ #Раис Республики Татарстан #Министерство культуры РТ
