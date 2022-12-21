Аюпова: Триумфом русской культуры в этом году стала опера «Борис Годунов» в La Scala

В этом году мир пережил гуманитарный кризис, и российская культура, несмотря на всеобщее давление, повела себя очень достойно. Таким мнением во время передачи «Татарстан онлайн» поделилась министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

По словам главы ведомства, одно из самых триумфальных событий этого года – открытие нового сезона миланского театра La Scala оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов» 7 декабря.

Напомним, незадолго до премьеры украинский консул обращался с призывом снять оперу из афиши, однако руководство не стало убирать из репертуара произведения российских композиторов. Впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались Президент и Премьер Италии — Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони. Также среди зрителей на премьере оказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее призналась, что любит русскую оперу.

Ирада Аюпова отметила, что искренне рада тому, что из концертных афиш и афиш театров Татарстана не исчезло ни одно наименование, связанное с зарубежной классикой и современными исполнителями.

«Ситуация в стране и мире лишний раз показала, что статус и роль культуры в общественной жизни вырос. Мы никого не отменяли. И триумфом русской культуры года стало то, что в театре Милана новый сезон открылся оперой Мусоргского, где солировали наши российские исполнители в том числе. Это был очень крутой цивилизационный вызов: насколько в современном обществе мы готовы отказаться от каких-либо культурных ценностей и насколько это правильно», — отметила министр культуры.

О решении открыть очередной театральный сезон оперой Мусоргского руководство La Scala объявило в июне. Итальянская премьера произведения состоялась именно в этом театре в 1909 году, причем партию Бориса Годунова тогда исполнил великий певец Федор Шаляпин.