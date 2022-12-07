Новый сезон «Ла Скала» открылся российской оперой, несмотря на протесты Киева

Новый сезон миланского театра «Ла Скала» открылся оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Незадолго до премьеры украинский консул обращался с призывом снять оперу из афиши, однако руководство не стало убирать из репертуара произведения российских композиторов.

Впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались Президент и премьер Италии – Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони. Также среди зрителей на премьере оказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее призналась, что любит русскую оперу.

«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский – феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее», – сказала фон дер Ляйен, отвечая ТАСС на вопрос об отношении к русской опере на премьере «Бориса Годунова». Ее поддержала и итальянская премьер-министр Мелони, призвав разделять отношение к русской культуре и русскому народу от политики.

О решении открыть очередной театральный сезон оперой Мусоргского руководство «Ла Скала» объявило в июне. Итальянская премьера произведения состоялась именно в этом театре в 1909 году, причем партию Бориса Годунова тогда исполнил великий певец Федор Шаляпин, напомнил тогда главный дирижер театра Риккардо Шайи.