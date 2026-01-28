Аюпова сделала назидание Казанскому цирку: учет мнений зрителей едва ведется

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В минувшем году посетители учреждений культуры Татарстана остались довольны своими впечатлениями от визитов в них на 89,5%. Такова официальная статистика региона при норме этого показателя в 70,2%, рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам ушедшего 2025 года и планам работы в 2026-м.

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, напомнила она, – новый федеральный показатель, введенный с прошлого года в характеристику эффективности работы объектов отрасли.

Однако собираются оценки визитов посетителями, констатировала министр культуры Татарстана, нередко несистемно. Недостаточно, отметила министр, мнением зрителей интересуются театрально-зрелищные учреждения. Концертные организации провели опросы с эффективностью лишь 52%, театры – 30%. Меньше всего опросами удовлетворенности своих зрителей занимался Казанский цирк, к концу года подойдя с цифрой всего в 7%.

«Руководители всех уровней должны понимать: этот показатель создается каждый день, при каждом взаимодействии с человеком. Регулярная работа в этом направлении ведется библиотеками – 126%, культурно-досуговыми учреждениями – 115%, музеями – 98%», – привела примеры Ирада Аюпова.

Глава Минкульта Татарстана напомнила, что опрос удовлетворенности посетителей проводится с помощью анкет, которые собираются в автоматическом режиме с верификацией данных пользователей, заполняющих анкеты.

«Анкеты, заполненные с одного телефона, не будут приняты системой. Не тратьте время на это», – строго предупредила о потенциальных накрутках статистики Аюпова.

В нынешнем году, также отметила она, на базе 8 учреждений культуры Татарстана (трех музеев и домов культуры и двух библиотек) будет реализован новый федеральный проект «Производительность труда». Он входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»,

«Внедрение лучших практик и коробочных решений будет способствовать повышению посещений организаций культуры и росту удовлетворенности граждан их работой», – подчеркнула Аюпова.