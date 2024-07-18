Аюпова о стройке нового здания Камаловского театра: «Технологии уровня „Бог“»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова прокомментировала строительство нового здания театра им. Камала на ул. Хади Такташа во время пресс-конференции в кинотеатре «Мир».

«Там просто технологии уровня "Бог", что называется», — сказала Аюпова и добавила, что строительство идет под жестким контролем.

У министра поинтересовались, не повлечет ли строительство в сжатые сроки проблем с эксплуатацией здания в будущем.

«Трещины будут в любом случае. Если вы переезжаете в новый дом, через какое-то время у вас все равно будут деффекты. Причем они могут появиться в самое неожиданное время», — заявила Аюпова

Она привела в пример музей в Болгаре, где после 30-градусных морозов потрескалась плитка. Министр напомнила о том, что у любого построенного объекта есть гарантийный срок в 5 лет и не важно, как долго объект возводился.

Возведение нового здания театра им. Камала началось в 2023 году. Его планируют достроить к саммиту БРИКС в октябре этого года.