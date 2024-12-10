Аюпова назвала главное достижение нацпроекта «Культура» в РТ

Создание целостной системы выявления и продвижения творческих талантов стало главным достижением реализации в Татарстане национального проекта «Культура». Такое мнение выразила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Школы искусств, музейная и библиотечная системы – все они работают сегодня на раскрытие творческого потенциала территории. Воспитание патриотизма также является важным аспектом. Ведь зачастую люди, открывшие в себе творческую жилку, возвращаются на родную землю уже в качестве педагогов и наставников подрастающего поколения», – сказала глава Минкульта в интервью газете «Республика Татарстан».

Она добавила, что со следующего года многие проекты в сфере культуры будут продолжены в рамках нацпроекта «Семья». В качестве примера она привела проект «Махалля», предполагающий создание центров коммуникации между поколениями. Министр напомнила, что подобные учреждения уже функционируют в нескольких районах республики.

Ранее министр культуры РТ пояснила, какие проекты в культурной сфере поддерживает государство.