Аюпова: Мы гордимся выдающимся театральным наследием Татарстана

Министр культуры РТ Ирада Аюпова поздравила жителей республики с Международным днем театра. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Она отметила выдающееся театральное наследие республики, уникальную режиссерскую работу и актерскую игру. Каждый сезон театры РТ радуют зрителей премьерами и классическими постановками, уже известными или абсолютно новыми талантами, крупными мероприятиями и неожиданными экспериментами.

«Мастерство татарстанских театральных коллективов, актеров и режиссеров отмечается не только безмерной любовью зрителя, но и профессиональными победами в международных и всероссийских театральных фестивалях и конкурсах. В скором времени будут объявлены лауреаты Всероссийской национальной театральной премии „Золотая маска“, где принимают активное участие татарстанские театральные коллективы. Желаем им победы и профессиональных успехов», — напомнила глава Минкульта РТ.

Она напомнила, что 27 февраля, в международный театральный праздник, объявляются итоги премии «Тантана», церемония пройдет в новом здании Татарского драматического театра им. Аяза Гилязова в Набережных Челнах.

В республике многое делается для развития театров, так, в скором времени начнет работу новое здание русского драматического театра «Мастеровые» в Челнах. Также планируется строительство нового здания театра им. Г. Камала в Казани.

Поддержка властей России и Татарстана, в том числе национальный проект «Культура», помогают укрепить материально-техническую базу театров, уделить больше внимания подготовке кадров, проводить гастроли.

«Своими работами восхищают не только профессиональные коллективы, но и народные коллективы, самодеятельные театры, молодежные творческие объединения», — добавила Аюпова.

В заключение она поблагодарила всех актеров и театральных специалистов за верностью своему делу и пожелала им творческих успехов, здоровья и восторженных откликов зрителей.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента страны Владимира Путина.