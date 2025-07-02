Ая – значит «чудо»: боец СВО из Альметьевска встретил жену и дочь из роддома

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

Боец специальной военной операции с позывным Доцент – санитарный инструктор, который вот уже третий год спасает жизни и обучает товарищей первой медицинской помощи. Сегодня он на родной земле – приехал в Альметьевск, чтобы встретить жену и дочь из роддома.

«Ребенок приходит в этот мир, когда между женщиной и мужчиной есть любовь и понимание. Тогда Бог дает ребенка», – говорит боец, сдерживая волнение.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

Долгожданное событие для семьи Мингазовых – рождение дочери, которую они ждали три года. Все это время глава семьи защищал страну, выполняя боевые задачи в зоне СВО. Малышка появилась на свет 27 июня, родители назвали ее Ая. Имя выбрали не случайно – в переводе с арабского оно означает «чудо».

«Мы очень долго ждали этого момента, мечтали о дочке. Надеялись, что муж сможет приехать и увидеть, как она растет. Дай Бог, чтобы все это поскорее закончилось», – поделилась супруга бойца.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

Несмотря на боевое задание, Доцент получил краткосрочный отпуск и вернулся домой, чтобы на несколько дней ощутить радость отцовства. Он признался, что эта встреча дает силы, помогает сохранить настрой и веру в лучшее.

«Хочется немного выдохнуть, побыть с семьей, собраться с мыслями, набраться оптимизма… Главное – завершить задачи и вернуться домой живым и здоровым», – говорит он.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

Военный также рассказал о своей службе. Он работает санитарным инструктором в прифронтовом медицинском пункте. Каждый день – это спасение жизней, оказание помощи при самых разных ранениях.

«Работы много. Но главное – чувствовать поддержку. Хочу поблагодарить всех жителей Татарстана и России за гуманитарную помощь, за добрые слова. Это придает нам сил. Победа будет за нами», – с уверенностью говорит боец.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым