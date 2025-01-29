Ахметшин вручил участникам СВО из РТ памятную медаль и знак к почетному званию

Фото: © Полпредство РТ

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с тремя участниками СВО из Татарстана в московском госпитале ветеранов войн №3 - Азатом Гинниятуллиным, Артуром Дементьевым и Павлом Калашкиным. В военной больнице бойцы сейчас восстанавливаются после лечения.

Как сообщает Полпредство РТ, Азат Миннеахматович и Артур Николаевич родом из Рыбно-Слободского района Татарстана, а Павел Александрович из Казани. Все трое были мобилизованы в 2022 году.

Павел Калашкин - мастер спорта России по регби, главный тренер мужской сборной России по пляжному и снежному регби, пятикратный чемпион России и четырехкратный чемпион Европы по данному виду спорта.

Прямо в госпитале Ахметшин вручил Калашкину знак к званию «Заслуженный работник физкультуры РТ». Вместе с ним с награжденным встретился и первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Также Равиль Калимуллович вручил военнослужащим памятную медаль «100 лет генералу армии М. А. Гарееву».

Позже все они вместе попили чай с татарской выпечкой, приготовленной поварами Полпредства.

Еще Ахметшин и Шайхутдинов встретились с главврачом госпиталя Георгием Мелконяном.

«Мы, врачи, со своей стороны делаем для раненых все, что можем. Но им очень важна моральная поддержка, особенно, когда ранения тяжелые, с ампутацией. Спасибо, что приезжаете», - сказал главврач госпиталя.