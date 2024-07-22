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Ахметшин и Магдеев передали бойцам три «УАЗа», квадроцикл и шесть мотоциклов
Делегация Татарстана доставила сегодня в зону специальной военной операции очередную партию шефской помощи. Ее привезли вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Тетюшского района республики Рамис Сафиуллов, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
В формировании партии помощи приняли участие также вошедшие в состав делегации предприниматели Рустем Гатауллин (руководитель компании «Барсмед») и Рафаэль Фаизов. Машину со сладостями отправил военным Сейран Курбетдинов (владелец компании «Тимоша»).
Участники татарстанской делегации встретились с военнослужащими группировки войск «Север». Они привезли им спецтехнику, предметы первой необходимости и продукты питания на пяти грузовых автомобилях.
Кроме того, делегация передала бойцам три автомобиля «УАЗ», квадроцикл и шесть мотоциклов.
Равиль Ахметшин вручил отличившимся военнослужащим, среди которых были и татарстанцы, памятные медали «100 лет генералу армии М. А. Гарееву», почетные грамоты, подарки и часы.
Встреча продолжилась общением за совместным чаепитием, добавили в полпредстве.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Видео: t.me/PolpredstvoRT/.
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