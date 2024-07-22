Ахметшин и Магдеев передали бойцам три «УАЗа», квадроцикл и шесть мотоциклов

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Делегация Татарстана доставила сегодня в зону специальной военной операции очередную партию шефской помощи. Ее привезли вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Тетюшского района республики Рамис Сафиуллов, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В формировании партии помощи приняли участие также вошедшие в состав делегации предприниматели Рустем Гатауллин (руководитель компании «Барсмед») и Рафаэль Фаизов. Машину со сладостями отправил военным Сейран Курбетдинов (владелец компании «Тимоша»).

Участники татарстанской делегации встретились с военнослужащими группировки войск «Север». Они привезли им спецтехнику, предметы первой необходимости и продукты питания на пяти грузовых автомобилях.

Кроме того, делегация передала бойцам три автомобиля «УАЗ», квадроцикл и шесть мотоциклов.

Равиль Ахметшин вручил отличившимся военнослужащим, среди которых были и татарстанцы, памятные медали «100 лет генералу армии М. А. Гарееву», почетные грамоты, подарки и часы.

Встреча продолжилась общением за совместным чаепитием, добавили в полпредстве.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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