Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

Марат Ахметов

Фото: газета «Туган як»

Заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района РТ на отчетной сессии Совета муниципалитета уделять больше внимания масличным культурам. Об этом пишет местная газета «Туган як» («Родной край»).

«Положительных показателей много, район отличился по инвестициям. В сельском хозяйстве есть перспектива: 150 тыс. тонн зерна – это рекордный показатель. С приходом инвесторов <...> район должен ставить еще более амбициозные задачи, уделяя внимание масличным культурам», – подчеркнул Марат Ахметов.

Главной задачей зампред Госсовета РТ назвал народосбережение, чтобы каждая семья была окружена вниманием. Он поблагодарил жителей Дрожжановского района за единение и поддержку страны и Раиса Татарстана Рустама Минниханова, пожелав району победного и успешного года.

По словам политика, район живет своим трудом, опираясь на особый «генетический код» трудолюбия, подтвержденный 20 Героями Советского Союза и Соцтруда. По его мнению, их подвиг сегодня продолжают участники специальной военной операции.

«Здесь живет трудолюбивый, отважный народ. Спасибо вам за ваш добросовестный труд!» – заключил Марат Ахметов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что валовой территориальный продукт Дрожжановского района Татарстана по итогам 2025 года достиг 11,8 млрд рублей, увеличившись на 10% к уровню 2024-го.