ВТП Дрожжановского района Татарстана вырос на 10% в 2025 году

Марат Гафаров

Фото: газета «Туган як»

Валовой территориальный продукт Дрожжановского района Татарстана по итогам 2025 года достиг 11,8 млрд рублей, увеличившись на 10% к уровню 2024-го. Об этом рассказал глава муниципалитета Марат Гафаров на отчетной сессии Совета района V созыва, в которой принял участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, пишет местная газета «Туган як» («Родной край»).

Объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 12% и составил 4,8 млрд рублей. Привлечено 2,1 млрд рублей инвестиций, отметил докладчик.

По развитию АПК Дрожжановский район занял 11-е место по Татарстану (на сельское хозяйство приходится 57% экономики муниципалитета). Главным достижением прошлого года стал рекордный валовой сбор зерна – 149 тыс. тонн, что на 37% больше, чем в предыдущем, 2024 году. Урожайность составила 44 центнера с гектара, по этому показателю район стал шестым в республике.

Лучшими по урожайности стали хозяйства «Цильна» (62,3 ц/га) и «Дрожжаное Рассвет-Агро» (68,6 ц/га). Также собран хороший урожай сахарной свеклы – 66,7 тыс. тонн. Увеличиваются площади под масличные культуры (рапс, соя, подсолнечник), в минувшем году они заняли уже 31% пашни.

По словам главы муниципалитета, в животноводстве также отмечена положительная динамика. Производство молока выросло на 5%, достигнув 25,1 тыс. тонн. Надой на одну корову составил 9073 килограммов, что выше среднереспубликанского показателя.

Отдельно Марат Гафаров остановился на обновлении различных объектов. Отремонтирована Малоцильнинская школа, начался капитальный ремонт Стародрожжановской школы №1 и здания поликлиники ЦРБ. В селах модернизированы ФАПы, построен пункт комплексного обслуживания в Малой Цильне.

Готова новая очередь парка на улице Школьная в райцентре, открыт новый парк в селе Нижнее Чекурское. В планах на этот год – благоустройство парка Выпускников и парка Школьников в Старом Дрожжаном.

Отремонтировано более 12 километров дорог, построены подъездные пути к фермам. Капитально отремонтирован мост у села Новые Чукалы. На этот год запланирован ремонт шести улиц в четырех населенных пунктах. Вместе с тем острой проблемой остается капремонт 46 километров подъездных дорог к восьми селам, констатировал руководитель муниципалитета.

Рассказал Гафаров и о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Более 350 жителей района состоят в действующей армии. Глава поблагодарил всех, кто помогает военным: трудовые коллективы, волонтеров, предпринимателей и духовенство. Отправлено 85 конвоев с более чем 250 тоннами помощи.

Глава района также сказал о предстоящем 150-летии со дня рождения просветителя Хади Атласи, уроженца Нижнего Чекурского, ему в этом году установят памятник.

В рамках заседания также были заслушаны доклады депутата Совета Дрожжановского района Марата Раимова и главы Матакского сельского поселения Владимира Шумилова, которые рассказали о работе на местах.