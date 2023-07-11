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Ахметов предложил ввести формы поддержки для вовлечения в производство сельхозпродукции
Продумать новые формы поддержки населения, чтобы заинтересовать производством сельхозпродукции, предложил заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Об этом депутат заявил на экспертной сессии «Резервы системы потребкооперации: заготовительная деятельность».
«Нам нужно найти стимулы, чтобы еще больше вовлечь население в производство сельхозпродукции, например даже на приусадебных участках. Кто-то 20 или 30 соток имеет, но более половины этих участков или засеяны травой, или вообще пустуют», – сказал Ахметов.
Он добавил, что в Татарстане потребительская кооперация – это социально ориентированная структура, и без нее «невозможно представить жизнь села». «Село “стареет”, хотя потенциал там еще высок, но его надо наращивать, возможно, через потребкооперацию. Есть результат, динамика, но надо искать резервы», – подчеркнул парламентарий.
По его мнению, потребкооперативам помимо заготовки необходимо развивать глубокую переработку продукции.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появился монумент «Автолавка» в честь 155-летия со дня образования первых потребительских обществ в Татарстане.
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