Ахмедьяновы о секрете крепкой семьи: Мудрость жены — самое главное

Семья Артура и Динары Ахмедьяновых рассказали во время телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане, о секрете крепких отношений.

Так, супруга сказала, что самое главное в нужное время сказать теплое слово и взаимно поддерживать друг друга. А супруг, в свою очередь, считает, что секрет крепких отношений кроется в мудрости жены.

«Мудрость жены – самое главное», – говорит Артур.

Фото: скриншот трансляции

Ахмедьяновы уже 15 лет вместе, у пары двое детей: Амина и Аскар. Дочка поделилась новогодней традицией: каждый, наряжая елку, вешает новогоднюю игрушку и про себя загадывает желание. Через год они интересуются друг у друга, исполнилось ли оно. «Обычно сбывается, попробуйте!», – посоветовала девочка.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи, объявленного ранее Президентом России Владимиром Путиным.

С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».