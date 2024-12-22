Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ахмедьяновы о секрете крепкой семьи: Мудрость жены — самое главное
Семья Артура и Динары Ахмедьяновых рассказали во время телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане, о секрете крепких отношений.
Так, супруга сказала, что самое главное в нужное время сказать теплое слово и взаимно поддерживать друг друга. А супруг, в свою очередь, считает, что секрет крепких отношений кроется в мудрости жены.
«Мудрость жены – самое главное», – говорит Артур.
Ахмедьяновы уже 15 лет вместе, у пары двое детей: Амина и Аскар. Дочка поделилась новогодней традицией: каждый, наряжая елку, вешает новогоднюю игрушку и про себя загадывает желание. Через год они интересуются друг у друга, исполнилось ли оно. «Обычно сбывается, попробуйте!», – посоветовала девочка.
12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи, объявленного ранее Президентом России Владимиром Путиным.
С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»