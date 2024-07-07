Axios: Демократы ожидают отказа Байдена от участия в выборах до пятницы

Члены Демократической партии хотят, чтобы Президент США Джо Байден до пятницы отказался от участия в выборной гонке. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, демократы «молятся и замышляют более земное вмешательство», которое вынудит действующего американского лидера сняться с гонки.

«Они хотят, чтобы все <...> умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице», — отмечается в тексте.

Ранее издание отмечало, что Президент США может отказаться от участия в выборах, если такое решение примут члены его семьи и близкие. В первую очередь это его жена, младшая сестра и постоянный советник Тед Кауфман.

Напомним, что вторые дебаты Байдена и экс-Президента США Джой Байдена состоятся 10 ноября, а сами выборы – 5 ноября.