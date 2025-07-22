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Общество 22 июля 2025 14:32

Автоюрист Воропаев: Штраф за езду мотоциклистов между машинами повысили на 50%

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За движение по линии разметки между автомобилями мотоциклиста ждет штраф в размере 2 250 рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«С 2025 года штраф за такое нарушение повысили на 50%, и теперь он составляет 2 250 рублей», – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что, согласно пункту 9.7 ПДД, мотоциклисту запрещено двигаться по разметке. Пересекать ее водителю двухколесного транспорта разрешено только во время перестроения. В противном случае такое передвижение расценивается как нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

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#мотоциклисты #штраф #Нарушения ПДД
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