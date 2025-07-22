Автоэксперт назвал «бестолковой» идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе

Автоэксперт Максим Кадаков в комментарии «Татар-информу» назвал идею разрешить ездить мотоциклистам по полосе для маршрутных транспортных средств «популистской» и «бестолковой».

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок, но на практике такие полосы нередко пустуют. Именно поэтому их следует разрешить использовать другим категориями транспортных средств, например, мотоциклам и мопедам, которые занимают небольшую долю в общем транспортном потоке. Такая мера, как считает парламентарий, снизит аварийность на дорогах, пишет ТАСС.

«Я считаю, что это идея больше популистская и, на мой взгляд, немного бестолковая. Автобусные полосы не для этого сделаны. Мне кажется, шансы на принятие этого законопроекта невелики. А даже если этот закон примут, я думаю, что многие мотоциклисты не будут им пользоваться», – сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что реализация такой инициативы, наоборот, увеличит риски возникновения ДТП, поскольку автомобилисты не ждут появления мотоциклиста на автобусной полосе.

«У нас есть такой "внегласный общественный договор", как я его называю: мотоциклист ездит между двумя крайними левыми полосами. В данной ситуации мотоциклисты знают, что их там ждут, а водители знают, что они там могут появиться, поэтому водителей такого двухколесного транспорта все пропускают», – отметил Кадаков.

Он отметил, что для выезда на автобусную полосу мотоциклисту сначала придется перестроиться с левой полосы, а главное – на автобусной полосе его никто не ожидает. Если, например, водитель автомобиля будет поворачивать во двор со скоростью 10 км/ч, а мотоциклист в это время ехать по той же полосе на скорости 60 км/ч, риск столкновения становится очень высоким.

Кадаков подчеркнул, что, как правило, мотоциклисты всегда ездят быстрее потока, потому в данной ситуации водитель просто не успеет вовремя увидеть мотоцикл и среагировать. Помимо этого, стоит учитывать, что не везде есть автобусные полосы, резюмировал эксперт.