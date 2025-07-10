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Общество 10 июля 2025 14:22

Автоюрист объяснил, как снижение себестоимости производства повлияет на цены на машины

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Отечественные машины не подешевеют в цене в ближайшей перспективе из-за снижения себестоимости их производства. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил снижать себестоимость отечественных авто, а также повышать производительность труда в автопроме.

«Я думаю, что в ближайшей перспективе удешевления отечественных машин не будет, потому что наш автопром все равно заточен в основном на китайского поставщика запчастей. И пока будут просто наращиваться объемы производства в России. Это все не в один день произойдет, поэтому удешевления машин не будет», – объяснил собеседник агентства.

Он также выразил надежду на то, что снижение себестоимости производства отечественных машин не повлияет на качества производимого транспорта.

«Предполагается же роботизировать те или иные производства. Хочется верить, что такая модернизация позволит не снижать качество продукции, а, наоборот, повышать», – резюмировал Воропаев.

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#автомобили #цены #полезная информация
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