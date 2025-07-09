Автоэксперт Кадаков раскритиковал законопроект о повышении налога на старые машины

Автоэксперт Максим Кадаков считает, что законопроект о повышении налога на старые автомобили не примут из-за его «токсичности».

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить налог на автомобили старше 15 лет и ввести обязательный техосмотр два раза в год. По словам инициаторов, эта мера повысит безопасность на дорогах и мотивирует граждан покупать новые машины.

«Скорее всего, этот законопроект не примут, потому что депутаты только яму себе этим выроют, и, может, даже до Госдумы он не дойдет, потому что рискует получить отрицательный отзыв в Правительстве РФ. Слишком он токсичный!» – сказал автоэксперт «Татар-информу».

Он подчеркнул, что люди ездят на старых машинах из-за отсутствия финансовых возможностей купить новую машину.

«Сама инициатива не лишена здравого смысла: естественно, новые автомобили с гарантией, экологически чистые и современные лучше старых автомобилей, с этим никто не спорит. Но проблема в другом: люди и сами рады бы поменять свои автомобили на новые, но вопрос: на какие деньги? Сейчас автомобили в возрасте 15-20 лет, Ford Focus 2 или Opel Astra H, стоят 350-500 тыс. рублей. И мы владельцам этих машин говорим: мы вас с завтрашнего дня обложим повышенным налогом, заставим проходить техосмотр. И что? Люди побегут продавать свои машины и покупать новые автомобили? На какие деньги?» – обратил внимание собеседник агентства.

Он добавил, что в случае принятия данной инициативы люди просто начнут незаконным способом проходить техосмотр или экономить деньги на техобслуживании старых машин.

«Водители в итоге будут либо покупать техосмотр, либо как-то «шаманить» свои автомобили, чтобы этот техосмотр пройти. Иными словами, на безопасность это никак не повлияет. Люди будут и дальше ездить на своих машинах, нести эти повышенные расходы, просто кто-то «ужмет» себя в чем-то другом, а кто-то начнет меньше денег тратить на содержание самого автомобиля. Машина и так старая, и ее надо поддерживать, а человек начнет больше денег отдавать на налоги, но меньше на запчасти и будет ездить вообще на хламе! Другая половина граждан продаст свои машины, а поскольку они уже никому не будут нужны, то эти автомобили просто еще сильнее упадут в цене. Купить новую машину хотят все, но если у человека нет денег, то такими законопроектами проблему не решить!» – резюмировал Кадаков.