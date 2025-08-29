Автоюрист Воропаев рассказал, кто успеет получить права на авто по старой цене

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 1 сентября госпошлина за получение водительских прав старого образца повысится вдвое, до 4 тыс. рублей, нового образца – до 6 тыс. рублей. Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Татар-информу», кто сможет поменять права на авто по старой цене.

«Ключевой момент – это дата, когда вы фактически будете подавать документы с госпошлиной для замены водительского удостоверения. Если она приходится на дату до 1 сентября, значит, вы пользуетесь госпошлиной, которая действует на текущий момент. Если после 1 сентября, придется платить по повышенной ставке», – пояснил Воропаев.

С 1 сентября пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1,2 тыс. рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт – с 350 до 525 рублей.

Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации авто увеличится в три раза: на бумажной основе – до 1,5 тыс. рублей, на пластиковой нового поколения – до 4,5 тыс. рублей.

Вводится также новая пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему ЕАИСТО (Единая автоматизированная система технического осмотра транспортных средств) при оформлении диагностической карты.