Автоюрист Воропаев предупредил водителей о двух штрафах за стоянку на велодорожке

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За движение и остановку автомобиля на велодорожке водителя ждут два штрафа размером 4 тыс. рублей совокупно. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Он отметил, что один штраф водитель автомобиля получит за выезд на велодорожку, а второй – за стоянку на ней.

«У нас правила запрещают движение по велодорожкам, штраф за такое нарушение – 2 тыс. рублей. Также остановку и стоянку автомобиля на велодорожке рассмотрят как создание препятствий для движения других транспортных средств. Штраф за второе нарушение составит 2 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – 3 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.