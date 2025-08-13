news_header_top
Общество 13 августа 2025 11:29

Юрист Салкин предупредил велосипедистов о штрафе за езду по тротуарам

Велосипедистов, которым больше 16 лет, могут оштрафовать на 800 рублей за движение по тротуарам при наличии специальной выделенной дорожки или возможности ехать по краю проезжей части. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

Не оштрафуют за такое нарушение только в том случае, когда правый край дороги занимает паркинг или велосипедисту меньше 16 лет.

«До 16 лет штрафа (за такое нарушение – прим. Т-и) не будет, поскольку человек не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность», — отметил юрист.

