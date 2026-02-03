Автоюрист удивился отказу от фиксации пробега автомобиля при техосмотре

С 1 сентября в России будут ужесточены правила прохождения техосмотра. Грядущие нововведения прокомментировал автоюрист Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1».

Изменения направлены против продавцов поддельных диагностических карт и на усиление контроля за автомобилями, задействованными в сфере пассажирских перевозок. МВД надеется уничтожить рынок «виртуальных техосмотров», когда документы о проверке продаются, а авто по факту никем не осматривается.

Специалист констатировал, что новые правила сосредоточены на обеспечении безопасности при коммерческих перевозках. «В такси необходим максимальный контроль из-за распространённой практики аренды автомобилей. Человек, который не владеет автомобилем, естественно, пытается максимально выжать из него всё, что можно», – выразил уверенность он.

Эксперт пояснил, что теперь при прохождении техосмотра машину такси будет дополнительно проверять по реестру. Операторы техосмотра также перестанут быть обязаны фиксировать пробег автомобиля, потому что в МВД соответствующие данные не считают значимыми для диагностики.

Впрочем, автоюрист не вполне согласился с позицией правоохранителей. «Странно, что проверка пробега не относится к безопасности. Раньше это был единственный официальный момент, когда можно было узнать историю автомобиля», – подчеркнул он.

Вместе с тем Рождественский признал, что дополнительные процедуры и контроль всегда означают издержки для бизнеса. Несмотря на это, он убежден, что в данном случае интересы безопасности должны быть в приоритете.