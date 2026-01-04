Техосмотр машины: как часто жителям РТ нужно его проходить

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Технический осмотр автомобиля — обязательная процедура, с которой водители сталкиваются регулярно. О том, с какой периодичностью жителям Татарстана нужно проверять исправность своих машин, – в материале «Татар-информа».

В ходе техосмотра специалисты оценивают состояние ключевых узлов и систем транспортного средства. Проверяется эффективность тормозов, работа рулевого механизма, исправность фар и других световых приборов, функционирование стеклоочистителей и омывателей, а также состояние покрышек и колесных дисков.

Действующее законодательство предусматривает, что новые легковые автомобили, мотоциклы и грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны не обязаны проходить техосмотр в течение первых четырех лет после выпуска.

Однако для машин, используемых в качестве такси, действуют отдельные правила. Такие автомобили должны проходить проверку технического состояния ежегодно в первые пять лет эксплуатации, а затем — дважды в год.

Легковые автомобили возрастом от четырех до десяти лет подлежат техосмотру один раз в два года. Если же машине больше десяти лет, проверка должна проводиться ежегодно.

Автобусы и грузовые транспортные средства массой свыше 3,5 тонны обязаны проходить техосмотр каждый год в течение первых пяти лет, а после этого — каждые шесть месяцев.