Автоюрист Славнов поддержал ужесточение правил сдачи на водительские права

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил «Татар-информу», что изменения правил сдачи экзаменов на водительские права направлены на повышение безопасности дорожного движения и являются оправданными. По словам эксперта, важно сдавать экзамены без длительных перерывов, чтобы не потерять навыки.

«Вы в школе подготовились к экзамену. Что проще: сдать его сейчас или ждать полгода? За это время можно забыть и теорию, и навыки вождения», – отметил Славнов.

Он также поддержал жесткие меры против нарушений при сдаче экзамена. Его остановят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов.

«Шпаргалки в этом деле использовать нельзя, потому что это вам не школа, где вы можете подсмотреть формулу и списать ее. Здесь вы либо знаете, как накладывать жгут и как проезжать перекресток, либо не знаете. Сидеть искать это просто не получится. Если будет доказано, что вы сдали нечестно, то экзамен, возможно, будет аннулирован», – отметил эксперт, рассуждая об использовании шпаргалок на экзамене.

Кроме того, эксперт положительно оценил переход на электронные медицинские справки, подчеркнув, что их сложнее подделать и они позволяют более точно проверять состояние здоровья водителей.

«Если были обращения в течение года или всей жизни человека к психологу, наркологу – может быть, у него там с психикой что-то не в порядке, а он пойдет сейчас и справку за 5 тысяч купит и покажет. А здесь электронная версия, подделать вы ее не можете, так же как „Госуслуги“ вы же не можете подделать. И опять же – что? Безопасность дорожного движения», – заключил Славнов.

Правительство России внесло изменения в правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Они касаются сроков сдачи практической части, причин для аннулирования результатов и порядка предоставления медицинских справок. Подробнее – в материале «Татар-информа».