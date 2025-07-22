Автоюрист Славнов объяснил, когда подушка безопасности может навредить водителю

Если водитель не пристегнут ремнем безопасности, то при ДТП подушка безопасности причинит ему большие повреждения. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

Он объяснил, что в момент столкновения подушка безопасности «выстреливает» на большой скорости. Чтобы данная система не нанесла вам большой удар, необходимо пристегиваться ремнем безопасности, который при ДТП удержит водителя в сидячем положении.

«Если человек в момент столкновения не пристегнут, то он полетит навстречу подушке безопасности, которая и без того "выстреливает" навстречу ему на скорости. Однако в этом случае скорости суммируются. В итоге водитель в случае аварии может получить еще больший удар и еще большие повреждения», – предупредил собеседник агентства.

Ранее Славнов сообщал, что, если человек пристегивается ремнем безопасности без верхней одежды, то при резком торможении он может получить гематому. Также данная «удерживающая система» может сильнее перетянуть обнаженный торс, отметил автоюрист.