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Общество 21 июля 2025 11:01

Автоюрист предупредил о рисках при пристегивании ремнем безопасности без верхней одежды

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Если человек пристегивается ремнем безопасности без верхней одежды, то при резком торможении он может получить гематому. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Ремень безопасности, конечно, в любом случае удержит вас в сидячем положении в случае резкого торможения. Но если вы в этот момент находитесь пристегнутым без футболки или без рубашки, то можете получить гематому, или ремень сильнее перетянет вам торс», – предупредил автоюрист.

При этом штрафа за пристегнутый через обнаженный торс ремень безопасности нет, добавил автоюрист.

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#автомобиль #ремень безопасности #полезная информация
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