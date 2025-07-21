Автоюрист предупредил о рисках при пристегивании ремнем безопасности без верхней одежды

Если человек пристегивается ремнем безопасности без верхней одежды, то при резком торможении он может получить гематому. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Ремень безопасности, конечно, в любом случае удержит вас в сидячем положении в случае резкого торможения. Но если вы в этот момент находитесь пристегнутым без футболки или без рубашки, то можете получить гематому, или ремень сильнее перетянет вам торс», – предупредил автоюрист.

При этом штрафа за пристегнутый через обнаженный торс ремень безопасности нет, добавил автоюрист.