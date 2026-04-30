news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 апреля 2026 16:50

Автоюрист Славнов о введении рейтинга автошкол в России: «Двумя руками за»

Читайте нас в
Телеграм
Автоюрист Славнов о введении рейтинга автошкол в России: «Двумя руками за»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Автоюрист Дмитрий Славнов поддержал введение в России единого рейтинга автошкол, который начнет действовать с 28 мая. Об этом он заявил «Татар-информу».

«Статистика и аналитика будут работать на то, чтобы посмотреть, какие автошколы действительно выпускают квалифицированных достойных водителей, а какие просто делают вид. Я всегда был за безопасность дорожного движения, поэтому, конечно, отслеживать нужно. Я здесь двумя руками за», – отметил эксперт.

Эффективность работы автошкол будет определять МВД России. В числе ключевых критериев – доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, количество не сдавших, а также число ДТП по вине начинающих водителей со стажем до двух лет.

Показатели для формирования рейтинга ведомство будет рассчитывать ежегодно не позднее 15 февраля, начиная со следующего года. Информация будет размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции.

#рейтинг автошкол #автошколы #юрист
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров