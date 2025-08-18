Автоюрист Славнов назвал госномер, от которого чаще отказываются российские водители

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России водители чаще всего отказываются от госномера с аббревиатурой «ХЕР» (Х ххх ЕР хх – прим. Т-и). Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Есть госномера на автомобиль, которые люди не хотят брать. Вот «ХЕР», например, не хотят брать», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что автолюбитель имеет право отказаться от госномера, с которым не хочет ездить.

«В таком случае водитель просто пишет заявление на выдачу нового номера, и ему его выдают. В ГИБДД в таких ситуациях никому не отказывают, к тому же номер выдают в случайном порядке», – обратил внимание Славнов.

Однако в России, по его словам, есть номера, которые практически невозможно получить. К таким относятся номерные знаки «три Ольги» (О ххх ОО хх – прим. Т-и) или с аббревиатурой «ЕКХ».

При этом автоюрист подчеркнул, что в России не штрафуют за госномера с определенной комбинацией цифр или букв.