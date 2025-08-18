Автоюрист Воропаев предупредил о штрафе за отсутствие знака аварийной остановки при ДТП

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Водителя, который в случае аварии не выставил знак аварийной остановки, ждет штраф в размере 1 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если случилось ДТП, но водитель не выставил знак аварийной остановки, за такое нарушение его оштрафуют на 1 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ответственность за такие нарушения предусмотрена ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).