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Госавтоинспекция просит татарстанских водителей быть острожными из-за гололедицы
Госавтоинспекция предупредила жителей Татарстана об опасных погодных условиях. Завтра ночью и утром ожидается гололедица, а на отдельных участках дорог – туман.
При движении в условиях тумана расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле.
Водителям нужно выбирать безопасную скорость движения, держать дистанцию и боковой интервал.
Пешеходам необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде.
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