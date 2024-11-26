news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 26 ноября 2024 17:57

Госавтоинспекция просит татарстанских водителей быть острожными из-за гололедицы

Скопировать ссылку

Госавтоинспекция предупредила жителей Татарстана об опасных погодных условиях. Завтра ночью и утром ожидается гололедица, а на отдельных участках дорог – туман.

При движении в условиях тумана расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле.

Водителям нужно выбирать безопасную скорость движения, держать дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100