Автоюрист Радько объяснил, почему ОСАГО не гарантирует полного возмещения

Адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько объяснил, почему ОСАГО не обеспечивает полного возмещения и виновнику аварии в некоторых случаях приходится самостоятельно выплачивать компенсацию ущерба пострадавшей стороне. Об этом эксперт сообщил в разговоре с «Татар-информом».

«Пострадавший получает по ОСАГО денежное возмещение, которое выплачивается с учетом износа поврежденного автомобиля. После чего обращается к оценщику и определяет стоимость ремонта без учета износа. Затем на эту разницу и предъявляется иск к виновнику. На стороне потерпевшего здесь постановление Конституционного суда РФ от 10 марта 2017 года №6-П, в котором признано право потерпевшего на полное возмещение ущерба. То есть прямо установлено, что ОСАГО полного возмещения не обеспечивает. И такая судебная практика уже довольно устойчивая», — объяснил Радько в беседе с агентством.

ОСАГО — это обязательная страховка. Если она не оформлена, то при проверке документов сотрудники ГИБДД вправе выписать автовладельцу штраф на 800 рублей. По ОСАГО установлены лимиты компенсаций: до 400 тыс. рублей при ущербе автомобилю и другому имуществу и до 500 тыс. рублей в случае причинения вреда жизни и здоровью людей.

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