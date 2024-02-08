Не налог, но дискредитация ОСАГО: что не так с автострахованием в России

В России устанавливается судебная практика, когда виновнику аварии c ОСАГО приходится возмещать часть от суммы ущерба, даже если ремонт чужого авто оценивается до 400 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему даже с ОСАГО на руках можно «попасть на деньги»?

ОСАГО — это обязательная страховка, если ее не оформить, то при проверке документов сотрудники ГИБДД вправе выписать штраф на 800 рублей. По сути, государство задумало полис для того, чтобы облегчить жизнь автовладельцу. Если вы окажетесь виновником ДТП, то возмещать ущерб пострадавшей стороне будете не вы сами, а ваша страховая компания. Есть нюанс: лимиты компенсаций: до 400 тыс. рублей при ущербе автомобилю и другому имуществу, до 500 тыс. рублей в случае причинения вреда жизни и здоровью людей.

Правда, в последнее время виновники аварий на российских автодорогах недоумевают: есть ОСАГО, а суд все равно присуждает им выплачивать пострадавшей стороне часть от суммы нанесенного ущерба. Разумеется, никто не хочет платить лишнего. А зачем тогда россиян обязывают тратиться на полис?

Адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал «Татар-информу», что такая ситуация — это довольно типичная история для последнего времени.

«Пострадавший получает по ОСАГО денежное возмещение, которое выплачивается с учетом износа поврежденного автомобиля. После чего обращается к оценщику и определяет стоимость ремонта без учета износа. Затем на эту разницу и предъявляется иск к виновнику. На стороне потерпевшего здесь Постановление Конституционного суда РФ от 10 марта 2017 г. № 6-П, в котором признано право потерпевшего на полное возмещение ущерба. То есть прямо установлено, что ОСАГО полного возмещения не обеспечивает. И такая судебная практика уже довольно устойчивая», — пояснил Радько «Татар-информу».

Думать, что, купив полис ОСАГО, вы избегаете необходимости платить за чужую разбитую машину, — это в корне неверно. Правда, такого мнения придерживаются 99% автолюбителей, сказал «Татар-информу» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Человек думает так: если по ОСАГО максимальное возмещение 400 тыс. рублей и я разбил кому-то машину, у меня есть ОСАГО. А там разбиты бампер, фара и крыло. Понятно, что это меньше 400 тыс. рублей, так что все, ко мне не подходи – у меня полис. Но это не так, потому что страховая компания не возмещает всю сумму, она возмещает сумму из расчета в том числе амортизации, износа автомобиля», — пояснил Кадаков.

Думать, что, купив полис ОСАГО, вы избегаете необходимости платить за чужую разбитую машину, – это в корне неверно Фото: © «Татар-информ»

Методика расчета ущерба Центробанка и реальные цены на ремонт далеки друг от друга

Как же оценивается ущерб? Существует единая методика ОСАГО, которая позволяет определить стоимость запчастей на момент ДТП в регионе, где будет производиться ремонт, цену работ, материалов и расходников, которые необходимы. На итоговую цену влияет износ автомобиля, рассчитанный по методике Центробанка, — это первый важный момент.

Второй момент — с 2022 года стоимость запчастей заметно выросла, а бывает так, что их вообще не достать. В среднем за прошлый год цены на запчасти выросли от 7 до 17%, по оценкам разных экспертов, пишут «Ведомости»

В Центробанке постарались успеть за меняющимися параметрами и стали пересматривать стоимость восстановительного ремонта и запчастей чаще — не раз в полгода, а раз в три месяца.

«С одной стороны, эта методика оценки восстановительных работ должна полностью учитывать изменение цен на запчасти. Но по факту получается, что, как правило, начисленной компенсации на ремонт не хватает», — пояснил главред «За рулем» в разговоре с «Татар-информом».

Из-за этой оценки износа и растущих цен на ремонт и запчасти для авто бывает так, что потерпевшей стороне не хватает денег на ремонт, потому что расчеты Центробанка и реальные цены в автосервисах — это разные вещи. Из-за этого потерпевшая сторона идет в суд, а там на виновника «вешают» разницу между реальной стоимостью ремонта и рассчитанной по методике Центробанка. Как правило, если сумма ущерба по расчетам ЦБ меньше 400 тыс. рублей, то ОСАГО покрывает, остальное — из кошелька виновника ДТП.

«Допустим, страховая компания насчитала возмещение 50 тыс. рублей, а реальная работа стоит 100 тыс. рублей. Но страховая, не потому, что она плохая, а потому, что есть норма расчета (а у пострадавшего старенькая машина, есть амортизация и так далее), то, скорее всего, этих 50 тыс. рублей от страховой не хватит. А по Гражданскому кодексу РФ виновник должен возместить полный ущерб, который он нанес своими действиями или имуществом третьим лицам. Поэтому пострадавший вправе подать на виновника в суд, и в данной ситуации недостающие 50 тыс. рублей покрываются виновником, а если у пострадавшего будут дополнительные расходы — на адвоката, на экспертизу, то виновник и эти деньги будет выплачивать. То же самое, если ущерб будет больше 400 тыс, — платит виновник. Разбили машину на миллион, страховая сколько-то выплатила, остальное виновник», — объяснил «Татар-информу» Максим Кадаков.

Он рассказал еще об одной тенденции, которая появилась в последние пару лет: все чаще потерпевшие просят компенсацию деньгами. Кто-то вообще не ремонтирует машину, кто-то делает это своими силами, кто-то добавляет денег и полностью ремонтирует. Бывает и так, что потерпевший ремонтирует, собирает все чеки, заказ-наряды и недостающие деньги требует в судебном порядке с виновника. Сначала может потребовать в устной форме или в досудебной претензии, а если виновник отказывается компенсировать, то подается заявление в суд.

В последнее время виновники аварий недоумевают: есть ОСАГО, а суд все равно присуждает им выплачивать пострадавшей стороне часть от суммы нанесенного ущерба Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Нужно ли вообще ОСАГО и как можно доработать эту систему?

«Система ОСАГО себя почти полностью дискредитировала, а потому нуждается в серьезной корректировке либо полном упразднении», — такое мнение «Татар-информу» высказал адвокат Сергей Радько.

По его мнению, непонятно, зачем нужна страховка, да еще и обязательная, если она прямо предусматривает возмещение ущерба не в полном объеме. Обязательное страхование должно было освободить пострадавшего от того, чтобы бегать по судам за виновником и требовать полной компенсации ущерба. При этом и виновник не может быть уверен в том, что, потратившись на «автогражданку», убережет себя от лишних расходов.

Но нельзя сказать, что ОСАГО — это еще один налог для владельца авто, считает главред «За рулем» Максим Кадаков.

«Все-таки ОСАГО вас защищает. ОСАГО защищает и потерпевшую сторону, и виновника. Допустим, виновник говорит: не буду покупать ОСАГО и в случае чего сам заплачу пострадавшему, если чью-то машину задену. Когда доходит до дела, то выясняется, что заплатить даже 50 тыс. человек не может. Ой, а у меня зарплаты нет, а меня с работы уволили, а у меня дети, у меня то, сё. Поэтому виновник аварии тоже защищен. Другое дело, что ОСАГО может полностью покрыть ущерб, а может и не покрыть», — сказал Кадаков «Татар-информу».

В защиту ОСАГО выступил и вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. По его мнению, лимита в 400 тыс. рублей на ремонт, которые может покрыть полис, с лихвой хватает на ремонт авто после мелких и средних аварий. При этом Сабиров ни разу не упомянул, что система расчета от Центробанка далека от реальных цен.

«Если правительство поднимет лимиты с 400 тыс. рублей до одного или нескольких миллионов рублей, то стоимость ОСАГО вырастет. Это тоже компромисс в определенной степени. Без ОСАГО тоже нельзя, потому что будет полная безответственность. Если делать выплаты по ОСАГО максимально высокими, то стоимость полиса будет в несколько раз выше. Поэтому это компромиссный вариант, некое подобие баланса. Если человек понимает, что может нанести ущерб на большую сумму, то он может купить дополнительный полис, вопросов нет. Дело в том, что ОСАГО-то многие покупать не хотят. Как правило, если в пределах 400 тыс. рублей, все должно покрываться. Если человек сам в этом ничего не понимает, пусть нанимает юриста и занимается этим», — считает вице-президент Союза страховщиков Татарстана.

ОСАГО — это обязательная страховка. Если ее не оформить, то при проверке документов сотрудники ГИБДД вправе выписать штраф на 800 рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что делать виновнику и как быть потерпевшему?

Как же автовладельцу обезопасить себя от траты денег и времени в случае аварии? Автоюрист Радько рекомендует оформлять полис ОСАГО с расширенным покрытием.

«Разница в цене полиса не слишком велика, но она дает возможность избежать лишних расходов при ДТП. Я говорю про оплату разницы между ремонтом с износом (обычная схема возмещения вреда) и без износа (что обычно и взыскивают с виновника)», — сказал адвокат в разговоре с «Татар-информом».

Если авария все-таки произошла, то есть два пути — либо договориться о сумме компенсации, которая устроит и виновника, и потерпевшего., либо же долгий и муторный путь судебных тяжб, которые потребуют от виновника ДТП затрат на адвокатов и экспертизы, а также времени.

Юрист татарстанского отделения Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем советует первый вариант — договориться о сумме компенсации в досудебном порядке.

«Выплачивать же можно постепенно. Тем более инфляция делает свое дело. У меня был случай пару лет назад, когда ущерб машине оценили примерно в 60 тыс. рублей. Потерпевший просто договорился с виновником ДТП, что тот 50 тыс. рублей выплачивает сразу. Зато он тут же наличкой получил 50 тыс. рублей. То есть судиться не надо было. Да, через суд бы мы добились этих 58-59 тыс. рублей, зато сколько времени бы потратили», — сказал Копвиллем «Татар-информу», но добавил — каждый случай индивидуален. Все зависит от суммы компенсации, от финансовых возможностей виновника, готов ли он выплачивать эти деньги.

Пострадавшему юрист ФАР по Татарстану советует либо немного уступить и скинуть сумму компенсации до той, которую виновник обязуется выплатить (возможно, частями), либо через долгий судебный путь. Если же авария серьезная, ремонт дорогостоящий, а виновник не желает выплачивать то, что не покрыл полис ОСАГО, придется идти в суд.