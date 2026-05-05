Автоюрист оценил, как новые правила подготовки водителей повлияют на аварийность

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Татар-информом» оценил, как новые правила подготовки водителей повлияют на аварийность на российских дорогах.

«Все изменения всегда направлены на повышение качества подготовки водителя и, как следствие, снижение аварийности, смертности и причинения вреда здоровью пассажиров, пешеходов и самих водителей. То есть цель всегда одна», – отметил эксперт.

Вопрос, улучшится или не улучшится ситуация на дорогах после принятых изменений – пока открытый, потому что дело не в сдаче экзамена как таковой, а в том, как начинающий водитель будет управлять автомобилем после.

Автоюрист обратил внимание, что статистика аварийности среди начинающих водителей остается стабильно выше, чем у опытных участников движения. По мнению эксперта, оценивать эффективность изменений можно будет только при снижении числа ДТП среди начинающих водителей.

«Если в течение первых двух лет аварийность будет снижаться, то мы можем однозначно говорить о том, что эти изменения влияют положительно. Пока об этом говорить рано, но хочется верить, и я думаю, что это вполне реально, что будет хотя бы небольшой процент снижения аварийности на дорогах», – заключил Воропаев.

Правительство России внесло изменения в правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Они касаются сроков сдачи практической части, причин для аннулирования результатов и порядка предоставления медицинских справок.