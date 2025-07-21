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Общество 21 июля 2025 11:35

Автоюрист объяснил, когда за езду в футболке водителя оштрафуют на 1,5 тыс. рублей

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Если водитель будет ехать за рулем в футболке с нарисованным ремнем безопасности, но не пристегнутым настоящей защитной системой, то его ждет штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Некоторые водители покупают футболки с нарисованным на ней якобы ремнем безопасности. Если камера зафиксирует вас в такой одежде, но не пристегнутым настоящим ремнем безопасности, то водителя ждет штраф 1,5 тыс. рублей», – предупредил собеседник агентства.

Он отметил, что камера фотовидеофиксации прекрасно отличает настоящий ремень безопасности от «нарисованного».

«Ремень безопасности всегда проходит выше вашего плеча, а также от настоящего ремня всегда будет видна «галочка», находящаяся как раз в районе этого плеча», – объяснил Славнов.

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#ремень безопасности #одежда #штраф #полезная информация #автомобиль
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