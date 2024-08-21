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Общество 21 августа 2024 15:54

«Автоваз» снова стал выпускать «Ладу Весту» с ESC в «базе»

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«Автоваз» вновь начал выпускать «легковушку» «Лада Веста» с функцией ESC в базовой комплектации. Помимо системы курсовой устойчивости, у модели появились и новые опции, сообщает отечественный автопроизводитель.

Система курсовой устойчивости повышает безопасность при езде на авто, особенно в зимний период. Она помогает машине не уйти в занос и не забуксовать. Также с этой системой водителю легче стартовать на уклоне.

Помимо ESC, в комплектации «Весты» в штатном исполнении внедрили передние датчики парковки и систему контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Добавили противотуманные светодиодные фары с функцией подсветки поворота. Также на машину теперь ставят обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Точные сроки старта продаж компания сообщит позже.

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#лада
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