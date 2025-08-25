news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 августа 2025 16:34

АвтоВАЗ прокомментировал проблему с блокировкой руля на Lada Vesta

Читайте нас в
Телеграм

АвтоВАЗ произведет бесплатное сервисное обслуживание Lada Vesta. Во время планового или внепланового заезда к дилеру мастера проверят версии прошивки одного из электронных блоков и при необходимости ее обновят, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу автокомпании.

В компании подчеркнули, что сейчас, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, при остановке и рестарте двигателя надо подождать пять секунд.

«Обновленная версия программного обеспечения полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки», — сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Ранее в сети стали появляться видеоролики, на которых водители снимали заблокированный руль на отечественный машине: его невозможно было повернуть ни влево, ни вправо. Причем рулевое колесо заблокировалось прямо во время движения на автомобиле.

читайте также
Автоэксперт Попов объяснил, кто чаще попадает в ДТП: мужчины или женщины
Автоэксперт Попов объяснил, кто чаще попадает в ДТП: мужчины или женщины
#лада #автоваз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025