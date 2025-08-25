АвтоВАЗ прокомментировал проблему с блокировкой руля на Lada Vesta

АвтоВАЗ произведет бесплатное сервисное обслуживание Lada Vesta. Во время планового или внепланового заезда к дилеру мастера проверят версии прошивки одного из электронных блоков и при необходимости ее обновят, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу автокомпании.

В компании подчеркнули, что сейчас, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, при остановке и рестарте двигателя надо подождать пять секунд.

«Обновленная версия программного обеспечения полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки», — сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Ранее в сети стали появляться видеоролики, на которых водители снимали заблокированный руль на отечественный машине: его невозможно было повернуть ни влево, ни вправо. Причем рулевое колесо заблокировалось прямо во время движения на автомобиле.